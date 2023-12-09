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"Filistin, Daima" sergisi Beyoğlu'nda açıldı

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"Filistin, Daima" sergisi Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.

" Filistin, Daima" sergisi Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.

Filistinli sanatçılar Alaa Allagta, Osama Hajjaj, Amjad Rasmi, Mohammad Sabaaneh ve Naser Jafari ile Hüseyin Ünlü'ye ait karikatür, illüstrasyon ve yağlı boya tablolardan oluşan 70 eserin yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluştu.

Filistin-Ürdünlü karikatürist Osama Hajjaj, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de açılan serginin bir parçası olduğu için onur duyduğunu belirterek, "Bu serginin açılmasını sağlayan ve katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Şu anda, bu dakikada birçok sivil, kadın ve çocuk Gazze'de öldürülüyor. Uluslararası toplum ise Gazze'de olanlara karşı sessizliğini koruyor. Bu sergideki eserlerde, Gazze'de ne olduğuna dair güçlü mesajlar, güçlü görseller görülüyor. Karikatür üzerinden tüm dünyaya mesaj veriliyor." dedi.

Kendi ailesinin Gazze'de yaşamadığını dile getiren Hajjaj, "Ailem Ürdün'de ancak arkadaşlarım var orada. Haberlerde görüyoruz. Ürdün'de tanıdığım birçok kişinin ailesi de Gazze'de. Bazıları sevdiklerini kaybetti. Bu gerçekten kötü bir durum. Her saniye Gazze'de yaşananları ve orada bir şeyler yapılmadığını görmek oldukça üzücü. Gerçekten çok kötü bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Hajjaj, bazı ülkelerin Gazze'de yaşananlara karşı tek kelime etmediğine değinerek, "Neden bilmiyorum. Neden diğer ülkeler Gazze için konuşmuyor? Sadece sessizlik ve olanları unutuyorlar. Ben her gün neden bunlar yaşanıyor, neden herkes sessiz diye düşünüyorum. Bu kadar sivil ölüyor ve sadece sessizlik var." diye konuştu.

"Kudüs 5-6 yüzyıl İslam coğrafyasına başkentlik yaptı"

Açılışa katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da şunları söyledi:

"İnsanlık onurunun ve mazlumun hakkının yanında coğrafyamızın da hukukunu koruyoruz. Daha da ötesi İsrail'in veya siyonizmin nihai hedeflerine ve uygulamaya çalıştıkları programa baktığımızda kendi varlığımızı ve güvenliğimizi koruyoruz. Sezai Karakoç'un 60-70 sene önce söylediği gibi Kudüs savunması sadece bir Kudüs savunması, kutsal bir bölgenin savunması değildir. Kudüs savunması aslında son 5-6 yüzyıl boyunca tüm İslam coğrafyasına başkentlik yapan, payitahtlık yapan bir şehrin savunmasıdır. Sanatın gücü, bütün gücün ötesindedir. Burada da Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Filistin konusundaki duyarlılığına da ayrıca şahitlik ediyorum."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, "Gazze'de, Filistin'de, İsrail tarafından yapılan soykırımın yüreklerimizi yaktığı bir zamandayız. Gönlümüz arzu ediyor ki bütün Müslüman ülkeler, bütün dünya buna ses versin. Sesi, sözü yükseltsin. Ama dünyada bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün insanlığın sesi olarak, bu sesi ve sözü yükselten isim oldu." ifadelerini kullandı.

Sergi, 15 Ocak 2024'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

Beyoğlu Belediyesi Filistin Beyoğlu Gazze Sanat İnsan Hakları İstanbul Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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