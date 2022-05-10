Filipinler'de devlet başkan yardımcısı, Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio oldu - Haberler

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Filipinler'de devlet başkan yardımcısı, Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio oldu

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Filipinler'de devlet başkan yardımcısı, Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio oldu

Filipinler'de devlet başkan yardımcılığını, Başkan Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio kazandı.

Filipinler'de devlet başkan yardımcılığını, Başkan Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio kazandı.

Resmi olmayan verilere göre, Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio oyların yüzde 61,25'ini alarak devlet başkan yardımcısı oldu.

Liberal Partiden (LP) Kiko Pangilinan yüzde 17,94 oy alarak ikinci sıraya yerleşirken, onu yüzde 15,93 oyla Senato Başkanı Vicente "Tito" Sotto III izledi.

Toplam 9 adayın yarıştığı devlet başkan yardımcılığı seçiminde Sara Duterte-Carpio rakiplerini büyük farkla geride bıraktı.

Devlet başkanının ve yardımcısının ayrı ayrı seçildiği ülkede, oyların yüzde 97,77'sinin sayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sara Duterte-Carpio, 13 Kasım 2021'de aday olacağını açıklamıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Rodrigo Duterte, Filipinler, Senato, Güncel, Haberler

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