(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'ya Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından "rehin alınmasının" doğru bir strateji olmadığını söyledi. Avrupa Komisyonu ise Kıbrıs'ta ilerlemenin Türkiye-AB ilişkileri için daha olumlu bir ortam yaratacağını savunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ile AB'nin ortak ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini ve bu konunun Kıbrıs meselesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi. Fitto'nun Türkiye-AB işbirliğini güçlendirme çabalarını ve yapıcı rolünü takdirle karşıladığını belirten Fidan, ilişkilerin geleceğinin GKRY tarafından "rehin alınmasına" izin verilmesinin doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü'nün Kıbrıs Rum gazetesi Politis'e yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye-AB ilişkileri konusunda "yapıcı fikir alışverişinde" bulunulduğu, diyaloğun sürdürülmesi ve ortak çıkar alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığını bildirdi. Sözcü, Kıbrıs sorununda BM çerçevesinde kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının Kıbrıs, Türkiye, AB ve daha geniş Doğu Akdeniz bölgesinin yararına olacağını belirtti. Kıbrıs sorununda ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için daha olumlu bir ortam yaratacağı da ifade edildi.

Fidan, Fitto ile görüşmesinden önce TBMM'de Dışişleri Bakanlığı bütçesini sunarken Ankara'nın Kıbrıs politikasını da yineledi. Ada'da "iki farklı halk, iki farklı demokrasi ve iki farklı devlet" bulunduğunu her fırsatta vurguladıklarını söyleyen Fidan, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her platformda savunduğunu belirtti.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Fitto'nun Ankara'da Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin görüşme başlatılması önerisini iletmesinin beklendiğini söylemişti. Letymbiotis, bunun için Kıbrıs müzakerelerinin 2017'de kesildiği noktadan yeniden başlaması gerektiğini belirtmişti.

Fitto, Ankara ziyareti öncesinde Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüştü. Erhürman, perşembe günü Fitto ile yaptığı yaklaşık yarım saatlik telefon görüşmesini "yararlı" olarak nitelendirdi. Kıbrıs Türk tarafının açıklamasında Fitto'nun Kıbrıs özel temsilcisi rolüne değinilmedi.

LİDERLER SALI GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Erhürman ile Hristodulidis'in 24 Kasım Salı günü saat 15.00'te BM gözetiminde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılması planlanan üçlü toplantı öncesinde müzakerelerin yöntemi ve özü üzerinde çalışılması öngörülüyor. Guterres'in katılacağı toplantının tarihi henüz açıklanmadı.

Hristodulidis, müzakerelerin 2017'de Crans-Montana'da kesildiği noktadan sürdürülmesini ve olası genişletilmiş bir 5 artı 1 toplantısı için tarih belirlenmesini istiyor. Erhürman ise sürecin başarı ihtimalini "51'e 49" olarak değerlendirmiş, siyasi eşitlik ve yeni geçiş noktalarının açılması konularını gündeme getirmişti.

Ankara ve Kıbrıs Türk tarafı, Fitto ile temaslarını Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı sıfatıyla yürütüyor, AB'nin Kıbrıs sorunundaki özel temsilcisi rolünü kabul etmiyor. Bu tutumda, GKRY ile Yunanistan'ın AB üyesi olması nedeniyle Birliğin süreçte tarafsız olamayacağı görüşü etkili oluyor. Kıbrıs Türk tarafı ayrıca Fitto'nun temsilci olarak atanmasında kendi görüşünün alınmadığını savunuyor.

Kaynak: ANKA