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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyaretinde enerji, ulaştırma ve savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yaptığı ziyaretin ardından, "Ziyaretimiz bir kez daha gösterdi ki milletlerimiz arasında kurulan güçlü bağlar yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi de şekillendirmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, komşu ve müttefik Bulgaristan ile köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlar olduğuna işaret ederek, Sofya'da yapılan ziyaretin ortaklığı ve bölgesel işbirliğini daha da güçlendireceğine yürekten inandığını belirtti.

Bulgar mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova başta olmak üzere tüm Bulgar yetkililere, sıcak misafirperverlikleri ve ziyaretin başarıyla tamamlanmasına yaptıkları katkılar için teşekkür eden Fidan, "Cumhurbaşkanı (İliyana) Yotova, Başbakan (Rumen) Radev ve Dışişleri Bakanı Petrova-Chamova ile yaptığımız görüşmeler enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirebileceğimizi bir kez daha gösterdi. Bu doğrultuda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, şöyle devam etti:

"Ziyaretimiz vesilesiyle, TİKA Başkanlığı dönemimizden bu yana yakından tanıma fırsatı bulduğumuz soydaşlarımızla yeniden bir araya gelmekten mutluluk duydum. Ayrıca Bulgaristan'da faaliyet gösteren iş insanlarımızla görüşerek onların çalışmalarını ve katkılarını yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Soydaşlarımızın ve iş insanlarımızın Bulgaristan'ın huzur ve refahına yaptıkları katkıları memnuniyetle ve gururla takip ediyoruz."

Bulgaristan Müslümanlarının ilim ve irfan yuvası olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsünün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılmanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Fidan, şunları kaydetti:

"İnançlarını, kimliklerini ve kültürel miraslarını yaşatarak geleceğe yürüyen bu pırıl pırıl gençlerle tanışmak bizleri gerçekten umutlandırdı. Ziyaretimiz bir kez daha gösterdi ki milletlerimiz arasında kurulan güçlü bağlar yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi de şekillendirmektedir. Bu anlayışla, Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
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