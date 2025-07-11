FETÖ'ye Yönelik Büyük Operasyon: 16 Şüpheli Gözaltında

FETÖ'ye Yönelik Büyük Operasyon: 16 Şüpheli Gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda döviz, ruhsatsız silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 84 bin 690 dolar, 22 bin 400 avro, 132 bin 600 Türk lirası, 56 ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 143 fişek ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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