FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 11 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 11 tutuklama

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanması kapsamında, aralarında ihraç edilen doçentlerin de bulunduğu haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için arama kararı bulunan kişilere yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanması kapsamında, aralarında ihraç edilen doçentlerin de bulunduğu haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için arama kararı bulunan kişilere yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ terör örgütünün Denizli'deki sağlık yapılanmasına yönelik, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Örgüte Bilerek, İsteyerek Yardım Etmek" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için arama kararı çıkartılan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri dün düzenledikleri operasyonda aralarında ihraç edilen doçentler ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title