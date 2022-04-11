Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı

Son dakika haberleri: Denizli'de FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yakalama emri ile aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu anlaşılan 1 kişi yapılan operasyon sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title