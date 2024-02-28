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Fethiye'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kazada, minibüsteki yolcuların yaralanmadığı belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, trafik ışıklarında bekleyen 48 BB 3254 plakalı içinde yolcuların bulunduğu minibüse, 48 AKA 971 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, minibüsteki yolcuların yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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