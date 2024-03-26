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Fethiye'de Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Akademi tarafından Likya Salonu'nda düzenlenen eğitim, Global Kariyer şirketinden eğitmen Ekrem Şentürk tarafından verildi.

Eğitimde işletmelerin yoğun rekabet koşulları içerisinde, depo ve stok faaliyetlerini yönetebilmesi için yapması gerekenler anlatıldı.

Depoların tanımlamasının nasıl yapılması gerektiği, depoların amaçları, deponun fiziksel düzeninin öneminin vurgulandığı eğitimde, stokların fiziksel ve dijital takibi, stokların sınıflandırılması, stoklama maliyetlerini anlama ve yönetme konularında kapsamlı bilgi verildi.

Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmalarında uygulanan depo ve stok yönetimine ilişkin örneklerin aktarıldığı eğitimde, katılımcıların soruları cevaplandı.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Eğitim Güncel Haberler

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