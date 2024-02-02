Fethiye'de cep telefonu bataryası patladı, iş yerinde panik yaşandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yerinde kısa süreli panik yaşanırken, çalışanın elinde hafif derecede yanık oluştu. Olay sonrası çalışan, vatandaşlara telefon sorunlarında teknik servise başvurmalarını ve telefon şarjdayken oynamamalarını tavsiye etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde çalışan Sertaç Bayraktar, cep telefonunu şarja taktı. Telefonun şarj olmadığını gören Bayraktar, sorunu anlamaya çalıştığı sırada telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Bayraktar'ın elinde hafif derecede yanık oluştu.
Bayraktar, AA muhabirine, vatandaşların telefonunda sorun yaşadığında en yakın teknik servise başvurmalarını ve telefon şarjdayken oynanmasının tehlike oluşturabileceğini söyledi.