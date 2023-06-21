Fethiye Belediyesi'nde 38 personel memur kadrosuna geçti

Fethiye Belediyesi'nde görev yapan 38 sözleşmeli personel yemin ederek devlet memuru oldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, personeli tebrik ederek görevlerini etik değerlere uygun şekilde yapacaklarına inandığını belirtti.

Fethiye Belediyesi'nde görev yapan sözleşmeli 38 personel yemin ederek memur kadrosuna geçti. Devlet memurluğuna atanan personeli tebrik eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Devlet memurluğunun etik değerine sahip çıkarak görevinizi yapacağınızdan şüphem yok" dedi.

Fethiye Belediyesi'nde memuriyet kadrolarına geçen 38 personel için yemin töreni düzenlendi. Törene Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mesut Doğan katıldı.

Yemin töreninin ardından Başkan Karaca, "Sizlerle birlikte 4 yıldan bu yana çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yine aynı özveriyle çalışacağınızdan şüphemiz yok. Burada belediye başkanları geçici, sizler kalıcısınız. Sizlerle birlikte Fethiye'mize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.