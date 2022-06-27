Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
 - Güncelleme:
Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförden 130 gündür haber yok

İTALYA'da açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 130 gündür haber alınamadı.

İTALYA'da açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 130 gündür haber alınamadı. Aydınlı olan Çakır'ın eniştesi Davut Gür (52), "Hala bir ses yok. Ablası, annesi ve babası merak içinde. En azından öldüyse cenazesini memleketine defnetmek istiyoruz. Artık akıbetini öğrenmek istiyoruz" dedi.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta, Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. Çakır'ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya gitmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.

Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, 130 gün geçmesine rağmen Mehmet Çakır'dan haber alamadı. Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi örneği vermiş ancak bundan da bir sonuç alınamamıştı.

Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür ise "Hala bir ses yok. Ablası, annesi ve babası merak içinde. En azından öldüyse cenazesini memleketine defnetmek istiyoruz. Artık akıbetini öğrenmek istiyoruz. 130 gün oldu bir haber alamadık" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Mehmet Çakır Yunanistan İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title