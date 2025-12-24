Haberler

Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Sadettin Saran'a uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlamaları yöneltildi.
  • Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" dedi.

BAŞKANLIK MAKAMINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Saran'ın başkanlık makamından gözaltına alındığı belirtilirken; avukatların Saran'a eşlik ettikleri belirtildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılmıştı. İtalya'da bulunan Saran, özel bir uçakla Türkiye'ye gelerek ifade vermiş, ardından test yaptırmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gitmişti.

Yapılan uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış, Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurarak yeniden test yaptırmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Haberler.com
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Fenerbahçeyi istediğiniz kadar araştırın altından galatasaray çıkacaktır :) Fenerle ugrasanin çocuğu olmaz 3 temmuzda gösterdik yine gosterecez :)

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme192
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Haklısın genco sizin babanız biziz zaten o 3 Temmuz masalına da senin gibiler inanıyor zaten hala . ??

yanıt5
yanıt9
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Amaçlara apo'yu çıkarıp kürdistanı kurmak cumhuriyetin değerine sahip çıkan Fenerbahçe'yi de silmek

yanıt6
yanıt7
Haber YorumlarıCHPsavar:

Eldeki iddialar tutuklanmayı gerektirecek yeterlilikte değil gibi. Bir adam uyuştu kullandı diye tutuklanmaz. Beraber olduğu kadına ikram ettiyse bu da yargıtaya göre suç değil

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıDmx Man:

Fenerbahçe'ye başkan olmasaydı bu gözaltı olmazdı... Saddetin Saran bahane, asıl hedef Yine ve her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'dir bence...

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıbilal kaplan:

Steven sadettin, içmişsin işte bırak bu ayakları

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Sen bilirsin, annanı görmeye gelmiştir misafirliye

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

geçmiş olsun çok net belliydi ayıp ettin

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Akar:

We Are clean

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdogukan kartal:

You are the dirtiest

yanıt5
yanıt0

Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

Fenerbahçeli yıldızın eşi kendi taraftarlarına ateş püskürdü
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

Fenerbahçeli yıldızın eşi kendi taraftarlarına ateş püskürdü