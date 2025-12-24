İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" dedi.

BAŞKANLIK MAKAMINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Saran'ın başkanlık makamından gözaltına alındığı belirtilirken; avukatların Saran'a eşlik ettikleri belirtildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılmıştı. İtalya'da bulunan Saran, özel bir uçakla Türkiye'ye gelerek ifade vermiş, ardından test yaptırmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gitmişti.

Yapılan uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış, Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurarak yeniden test yaptırmıştı.