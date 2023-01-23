FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'UN ABLASI GÖKÇEDA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un ablası Zacharo Anastasiadou (84) Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un ablası Zacharo Anastasiadou, 18 Ocak günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anastasiadou'nun cenazesi, bu sabah kara yoluyla önce Çanakkale'ye getirildi, ardından da Kabatepe'den 'Gökçeada-1' feribotuna alınarak cenaze aracıyla Gökçeada'ya götürüldü.

Anastasiadou için Gökçeada Zeytinliköy'deki doğduğu evin önünde tören düzenlendi. Törene, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou ile yurt dışından çok sayıda metropolit ve din adamı katıldı. Burada Bartholomeos ve ağabeyi Andon Arhondonis, taziyeleri kabul etti. Daha sonra cenaze Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis'in duaları eşliğinde Zeytinliköy Aya Yorgi Kilisesi'ne taşındı. Yapılan töreninin ardından Zacharo Anastasiadou'nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)