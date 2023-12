Felçli Adamın İyileşme Hikayesi: 'Umut Kesilmez'

HATAY'da ceviz çırpmak için çıktığı ağaçtan düşüp belinden aşağısı felç kalan Doğan Yıldızay (28), Kayseri Şehir Hastanesi'nde 5 yıl süren fizik tedavinin ardından koltuk değnekleri ile ilk adımlarını atmaya başladı. Yıldızay, "Bu hayatta her şey gelip, geçicidir. Engelli oldum diye kimse hayata küsüp, odaya kapanmasın. Kimse karamsar olmasın. Umut kesilmez. Hayatta kendi baharını kendin yaratabilirsin" dedi.

Mersin'de doğup büyüyen Doğan Yıldızay, 2012'de çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti. Burada fırın ve restoran gibi yerlerde çalışan Yıldızay, 2018'de izin için Hatay'a geldi. Ceviz çırpmak için ağaca çıkan Yıldızay, gözünün kararması sonucu dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu belinde kırılan kemikler, sinirlere zarar verdi. Hastaneye kaldırılan Doğan Yıldızay, ameliyata alındı. Belinden aşağısı felç kalan Yıldızay, 5 yıldır fizik tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gidip geliyor. Tedavi süreciyle Yıldızay, koltuk değnekleri ile ilk adımlarını atmaya başladı.

Yaşadığı süreci anlatan Doğan Yıldızay, "Kaza olmadan önce yurt dışında çalışıyordum. İzne geldiğimde bu kaza başıma geldi. Ne planlarla geldim, neyle karşılaştım. Yurt dışına sadece iş için gitmiştim. Fırın ve restoranla ilgilendim. İzine geldiğimde 10 gün Hatay'da kaldım. Ceviz ağacını çırpmaya çıktım. Ağaçta gözüm karardı, yere düştüm. O an, bir anlık refleksle doğrulunca belimde kırılan kemikler sinirlere zarar verdi. Vücudumun belden aşağısı felç oldu. 2018'den beri hep tedavi alıyorum" diye konuştu.

'KENDİMİ HİÇBİR ŞEKİLDE SANDALYEYE BAĞLAMADIM'

Tedavisi iyiye gittiği için mutlu olduğunu belirten Yıldızay, "Düştükten sonra ameliyatımı yapan doktora sorduğum tek şey, 'yürüyecek miyim?' oldu. O da 'yürüyeceksin ama uzun süreli olacak' dedi. O zamanlar hiçbir şekilde hareketim yoktu, kendimi kaldıramıyordum. Şu an çok şükür değnekler ile iyi bir yere geldim. Değneklerle yürüyüşümü ve ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Kendimi hiçbir şekilde sandalyeye bağlamadım, 'yürüyeceğim' dedim. Daha iyi şekilde, daha iyi yerlere geleceğimden emindim. Tedavim, çok şükür iyiye gidiyor. Bundan dolayı çok mutluyum ve kendimle barışığım" dedi.

'KENDİ PİZZA DÜKKANIMI AÇMAK İSTİYORUM'

Tedavisi tamamlandıktan sonra kendi iş yerini açmak istediğini söyleyen Yıldızay, "Daha önce yaptığım meslekten dolayı kendi pizza dükkanımı açmak istiyorum. Çok iyi pizza yaparım. Mesleğimi seviyorum. Mesleğimi bu şekilde de yapabileceğimden eminim. Engelim, bunları yapmaya hiçbir şekilde engel değil. Önemli olan insanın zihniyeti ve bakış açısı. Hayata güzel bakıyorsan; her şey güzel olabilir ve daha iyi yerlere gelebilirsin. Hayatta, 'yapamam' diye bir şey yoktur. İnsanoğlu istedikten sonra her şeyi yapabilir. Önemli olan istemek ve azimdir. Tüm engelli arkadaşlarıma şifa diliyorum. Herkes kendince 'yaparım, başarırım' diye düşünsün. Bu hayatta her şey gelip, geçicidir. Engelli oldum diye kimse hayata küsüp, odaya kapanmasın. Kimse karamsar olmasın. Umut kesilmez. Hayatta kendi baharını kendin yaratabilirsin. Moral ve motivasyon çok önemli. Hiçbir zaman bu sandalyeye mahkum olduğumuz için kendimizi farklı hissetmemeliyiz. Normal insanlar nasılsa biz de onlar gibiyiz" diye konuştu.

'ENGELLER AŞILMAK İÇİN VARDIR'

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Güç ise şöyle konuştu:

"Doğan, 5 yıl önce omurilik yaralanması tanısı aldı. Omurilik yaralanması hastası olmasına rağmen 5 yıl içinde ilerleme kaydeden bir hastamız. Destekli yürümesi mevcut. Hastamız şu anki haliyle markete, çarşıya gidebilir, ihtiyaçlarını alabilir ve yemek pişirebilir. Günlük yaşam aktivitelerinde aktif bir hastamız. Ayrıca Doğan'ın bu iyileşmeyi kaydetmesinde kendi gayreti, öz güveni ve azim, büyük önem azmetmektedir. Engeller aşılmak için vardır. Omurilik yaralanmalı hastaların iyileşme potansiyeli olabilir. Doğan, şanslı grupta. Kendisi azimle 5 yıldır 'kendi öz güvenimi ve gayretimi kaybetmedim' diyor. Bu tedaviye aldığımız olumlu yanıtta da kendi özverisi çok önem arz ediyor."