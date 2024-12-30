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Fatma Şahin, Emekliler Lokali İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Fatma Şahin, Emekliler Lokali İnşaatında İncelemelerde Bulundu
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremlerden etkilenen Gaziantep'te inşaatı süren Emekliler Lokali'nde incelemelerde bulundu ve projeye ilişkin bilgi aldı. Şahin, emeklilere verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımı süren Emekliler Lokali'nde incelemede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, öğretmenevi yerine yapılan Emekliler Lokali inşaat alanında incelemede bulunan Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeklilere daha önce verdikleri sözleri yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Şahin, "Hem iç mekan hem dış mekanda gelip ailesiyle, torunuyla oturacağı dinleneceği bahçesiyle, sosyal tesisiyle çok güzel bir emekliler lokalinin çalışmasını başlattık. Bahara burayı açacağız inşallah. Emekliler bizim canımız, ciğerimiz. Onlar bizim en kıymetlimiz, babalarımız analarımız." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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