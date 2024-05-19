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Fatih'te zabıta ekiplerine saldıran seyyar satıcının darbedilmesi, vatandaş kamerasınca kaydedildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Yedikule Mahallesi Kennedy Caddesi'nde çay satan Hüseyin Çakar'ı uyardı. Çakar'ın küfretmesi ve tehditler savurması üzerine yaşanan tartışma sonucunda zabıta ekipleri Çakar'ı darbetti. Olay yerine gelen polis, Çakar'ı ifade için polis merkezine götürdü. Zabıta memuru yaralandı ve Çakar hakkında şikayetçi oldu. Tartışma ve arbede ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Fatih'te zabıta ekiplerine saldıran seyyar satıcının darbedilmesi, vatandaş kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, dün akşam Yedikule Mahallesi Kennedy Caddesi sahilinde çay satan Hüseyin Çakar'ı uyardı.

Ekiplerin uyarılarına karşılık küfreden Çakar, elindeki bıçak ve keserle tehditler savurdu.

Bunun üzerine yaşanan tartışma sonucu zabıta ekipleri Çakar'ı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Çakar'ı ifade için Fatih Koca Mustafapaşa Şehit Sinan Acar Polis Merkezi'ne götürdü.

Bu arada, elinden yaralanan zabıta memurunun darp raporu aldığı ve Çakar hakkında, "memura görevini yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama" ile "tehdit ve hakaret" suçlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yaşanan tartışma ve arbede vatandaş kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kennedy Caddesi Hüseyin Çakar Yedikule Zabıta Güncel Haberler

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