Fatih'te ticari taksi tamamen yandı
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Fatih'te yangın çıkan ticari taksi kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te yangın çıkan ticari taksi kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde müşterisini bırakan taksi sürücüsü Nihat Kaçak, arka kısmından alevler çıkan aracını durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle caddenin Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel