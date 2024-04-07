Fatih'te Korsan Otoparkçılık Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Fatih'te korsan otoparkçılık yaparak aracını park etmek isteyen sürücüyle tartışan kişi gözaltına alındı.

Zeyrek Mahallesi'nde otomobilini park eden sürücü ile kendisinden para isteyen A.A arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmayı cep telefonuyla kayda alan sürücünün bu görüntüyü sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan A.A, hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.