Fatih'te GastroSanat Merkezi Açıldı

Türk mutfağından dünya mutfağına, pastacılıktan barista ve kuyumculuğa kadar birçok alanda eğitim programlarının yer aldığı "GastroSanat" Fatih'te açıldı.

Fatih Belediyesince gastronomi ve sanat tutkunları için geçen aylarda hizmete giren mekanın resmi açılışı törenle yapıldı.

Merkezin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Süleyman Soylu, Mustafa Demir, Halit Yerebakan, Büşra Paker, Derya Ayaydın, Adem Yıldırım, İsmail Emrah Karayel, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Soylu, "GastroSanat" ile güzel bir çalışma yapıldığını belirterek, bunun için Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ı tebrik etti.

Fatih'in bir hizmet çizgisinin üzerinde hızla ilerlediğini kaydeden Soylu, "Bize tarihin emaneti, bu sokaklar tarihin emaneti, Fatih'in surları tarihin emaneti. Bu emanetlere iyi bakan bir ekip var. Fatih'te de dönem dönem olan bir kardeşiniz olarak gurur duydum, onur duydum ve mutlu oldum. İş bilenin kılıç kuşananındır. Bir belediyecilik nasıl yapılır, bunu göstermektedir." diye konuştu.

İlçenin kütüphaneleri, gençlik merkezleri ve surların etrafındaki yeşil alanlarıyla da öne çıktığını dile getiren Soylu, Turan'ın da hizmet için dertlenen bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

GastroSanat bünyesinde 68 branş yer alıyor

Belediye Başkanı Turan da GastroSanat'ı el sanatları ve mutfak alanında profesyonel eğitimlerin verileceği bir merkez olarak tasarladıklarını bildirdi.

Fatihlilerin mekanda profesyonel şefler ve uzmanlar eşliğinde eğitimler alacağını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Gastronomi alanında, başta yöresel Türk ve Osmanlı saray mutfağı olmak üzere, dünya mutfaklarının yapım ve sunum teknikleri, pastacılık ve barista eğitimleri gibi 51 branşta hizmet vereceğiz. Sanat atölyelerimiz, kuyumculuk teknolojileri, porselen ve cam boyama sanatları, giyim teknolojileri ve tekstil geri dönüşümü gibi 17 farklı branşta faaliyet gösterecek. Kısaca GastroSanat bünyesinde 68 branşa yer vermiş olacağız. Ayrıca eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ve Fatih Belediyesi katılım belgesi takdim edilecek."

Turan, GastroSanat'ın uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmasını arzu ettiklerini aktararak, Fatihli kadınların burada aldıkları akademik düzeyde eğitimler sayesinde ilgili sektörlerde çalışma ve üretim yapma şansı elde edeceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.