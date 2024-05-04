Fatih'te Bir Kadına Saldırı: Çantasını Gasbetti

Fatih'te, saldırganın bir kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetmesini güvenlik kameraları kaydetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde evine giden Yıldız H'nin, bir kişi tarafından önü kesildi.

Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı. Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.

Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli Muzaffer K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.