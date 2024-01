Fatih Karagümrüklü futbolcu Can Keleş: Türk bayrağını göğsümde taşımak benim için çok özel olur

"Süper Lig, Avusturya Ligi'ne göre kat kat daha iyi"

"Karagümrük ile devam etmek istiyorum"

Metin ARSLANCAN/Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki hücum oyuncusu Can Keleş, "Süper Lig'de oynuyorum ve Türkiye'de boy gösteriyorum. Türkiye'den davet alırsam çok mutlu olurum. Türk bayrağını göğsümde taşımak benim için çok özel olur" dedi.

Fatih Karagümrük'e sezon başında Avusturya ekiplerinden Austria Wien'den kiralık olarak dahil olan Can Keleş, kırmızı-siyahlı ekipteki performansına, Süper Lig macerasına ve gelecekteki hayallerine dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısında kaydettiği 2 gol, 2 asist ile Fatih Karagümrük kariyerine devam eden Can Keleş, "Benim için asist veya gol önemli değil. Önemli olan takımın gidişatı. Takıma katkı verebiliyorsam çok mutlu olurum. Burada kiralık olarak oynuyorum ve Fatih Karagümrük'te çok mutluyum. Karagümrüklüyüm ve bu öyle de kalacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN DAVET ALIRSAM ÇOK MUTLU OLURUM"

Alt yaş gruplarında Avusturya Milli Takımı formasını terleten Can Keleş, "Türkiye'den davet alırsam çok mutlu olurum" diyerek, şunları kaydetti: "Süper Lig'de oynuyorum ve Türkiye'de boy gösteriyorum. Türk bayrağını göğsümde taşımak benim için çok özel olur. Allah'ın izniyle göreceğiz. Bana o fırsat verilirse çok mutlu olurum. Elimden geleni de ülkem için yapmaya çalışırım. Milli takımın Almanya'da iyi bir performans göstereceğine inanıyorum."

"SÜPER LİG, AVUSTUR'YA LİGİ'NE GÖRE KAT KAT DAHA İYİ"

Avustria Wien'den bonservisinin alınması durumunda gelecekte de Fatih Karagümrük'te görev almak istediğinin altını çizen Keleş, "Altyapıda adaptasyon süreci olsun, idmanlar olsun her şeyi ayarlıyorlar. Bu konuda biraz daha iyiler ama Süper Lig, Avusturya Ligi'ne göre kat kat daha iyi. Herkesin hayalleri var. Herkes büyük takımlara gitmek istiyor. Ben şu an olduğum yerden memnunum. Süper Lig'de süre alıyorum. Kulübüme de teşekkür ediyorum. Gelecekte de burada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

Adaptasyon sürecini atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini belirten hücum oyuncusu, "İlk geldiğim dönemde zorluk çekme ihtimalimin olacağını düşünüyordum. Adaptasyon sürecini çok hızlı ve güzel bir şekilde geçirdim. Kendimi iyi hissediyorum. Sahada da ona göre performansımı sergiliyorum. Yusuf Demir ile Avusturya'da karşılıklı 1-2 sefer oynadık ancak bire bir pek fazla konuşmadık" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ÖZEL OLARAK HAZIRLAMIYORUM"

Fenerbahçe'ye karşı ligin ilk yarısında Kadıköy'de etkili bir oyun ortaya koyan ve takımı adına da 1 gol kaydeden Can Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi özel olarak hazırlamıyorum. Takım olarak özel performans sergilemeye çalışıyoruz. Büyük takımlara karşı oynadığınız zaman o atmosfer içinde en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Kadıköy'de takımımı öne geçiren golü attım. Takım için önemli bir goldü. Maçın sonucu tabii ki üzücüydü. Sonraki hafta karakter gösterip İstanbulspor'u yenmiştik. Galibiyetten dolayı mutluydum."

Can Keleş, bu sezon savunmada kendisini çok fazla zorlayan bir oyuncu olmadığını da sözlerine ekledi.

"KARAGÜMRÜK İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Taraftarlardan övgüyle söz eden Can Keleş, "Bizi hiçbir maçta yalnız bırakmıyorlar. Taraftarlarımıza her maçta bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hiç susmuyorlar, onların desteğini hissediyoruz. Şu an kiralık olarak buradayım. Çok iyi bir performans verip takımıma yardım etmek istiyorum. Karagümrük ile devam etmek istiyorum. Buradan nasıl bir adım olur onu bilmiyorum, zaman bunu gösterecek" diyerek sözlerini tamamladı.