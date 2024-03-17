Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Karabük mitingine katıldı

Güncelleme:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük mitinginde yaptığı konuşmada, ramazan ayının zulümlerin sona ermesine vesile olmasını diledi ve yerel seçimlerde Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılacaklarını belirtti. Ayrıca CHP'li belediyelere eleştirilerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karabük mitingine katıldı.

Erbakan, Kemal Güneş Caddesi'ndeki mitingde yaptığı konuşmada, ramazan ayının Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir ve Arakan'daki zulümlerin sona ermesine vesile olmasını diledi.

Yerel seçimlerde Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılacaklarını belirten Erbakan, "Eylül ayı başında 260 binden başladık, şimdi geldiğimiz noktada üye sayımız 6 ay içerisinde 260 binden 476 bine ulaştı." dedi.

Fatih Erbakan, CHP'li belediyelere eleştiride bulunarak, şunları söyledi:

"1989'dan 1994'e kadar çöp, çamur ve çukura batırdılar şehirlerimizi. Bu millet 1994'te koşa koşa o belediyeleri Refah Partisine teslim etti. Rantçı belediyecilikten kaçıp da heykelci belediyeciliğe gidecek halimiz yok. Bugün de yine CHP'nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor, belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor."

Erbakan, konuşmasının ardından Karabük ve ilçe belediye adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Erbakan Karabük Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title