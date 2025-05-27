Fatih Belediye Başkanı'ndan CHP'ye Yanıt: 'Algı Operasyonu'

Fatih Belediye Başkanı'ndan CHP'ye Yanıt: 'Algı Operasyonu'
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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyeye yönelik yolsuzluk iddialarını algı operasyonu olarak nitelendirerek, Sayıştay raporlarını kamuya açık belgeler olarak değerlendirdi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyeye yönelik iddialarını "algı operasyonu" olarak nitelendirerek, sanki yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Turan, CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Sayıştay raporlarının halka açık olduğunu söyleyen Turan, "Bazı haber kanallarında ' Sayıştay raporunu ele geçirdik.' şeklinde sanki gizli bir belgeymiş gibi veriliyor. Halbuki Sayıştay raporu açık bir belgedir. Ben de kendi sosyal medyamdan 'Alın size Fatih Belediyesi Sayıştay raporları. Hatta İstanbul ve Türkiye'deki tüm belediyelerin Sayıştay raporlarını merak edenler inceleyebilir. Bizim Sayıştay raporumuz da buradadır. Biz Sayıştay raporumuzu bir övünç madalyası olarak görüyoruz.' diye açıklama yaptım." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in bugün grup toplantısında, belediyeye ilişkin Sayıştay raporunda yer alan öneriler arasındaki 17 maddeden 4'ü ile ilgili açıklama yaptığını kaydeden Turan, bunların sanki "gizliymiş, yolsuzlukmuş" gibi aktarıldığını vurguladı.

Turan, Özel'in bahsettiği tahsis belgesine ilişkin şunları söyledi:

"Burada bahsedilen yer 1948'den beri yerinden hiç kıpırdamamış 91 metrekarelik Çapa Spor Kulübü. Fatih gençliğinin kullandığı bir yer ve buradan birçok önemli sporcu yetişti. İslam Çupi, Ziya Doğan buradan yetişmiş. Burası bir amatör spor kulübümüz. Buraya tahsis ettiğimiz belgeyi, 86 milyon insanın önüne çıkıp orada sallayarak, bir yolsuzluk belgesi olarak söylüyor. Yarın bu spor kulübündeki insanlar da bunun cevabını vereceklerdir."

Sayıştay raporlarının tavsiye niteliğinde olduğunu belirten Turan, raporun yayınlanmasının ardından gerekli düzeltmeleri yaptıklarını kaydetti.

Özel'in açıklamalarını hayretle karşıladığını belirten Turan, "Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu açıkça bir algı operasyonudur. Kendi belediyeleriyle ilgili bilgi, belge, itiraflar ortaya yayılmışken, biz ortada bir yargı kararı olmadığı için bu insanları suçlu ilan edemeyiz. Şahsen bir siyasetçi olarak böyle davranmak durumundayım. Ancak o belgeyi sallayarak, hiçbir bilgiye dayanmadan 'İşte burada bunlara peşkeş çekmişler.' denecek kadar siyaseti ucuzlatan bir zihniyetle karşı karşıyayız." dedi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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