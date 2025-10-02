Fas'ta Gençlerin Sosyal Adalet Protestoları

Fas'ta Gen Z 212 (Z Kuşağı) Hareketi'nin çağrısıyla "sosyal adalet ve yolsuzlukla mücadele" talepleriyle başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde sürüyor.

Başkent Rabat ve Kazablanka'nın yanı sıra çok sayıda şehirde gösteriler düzenlenirken Sela kenti ise şiddet olaylarına sahne oldu.

Sela'daki Hay el-Emel bölgesinde bazı gençlerin bir banka şubesini ateşe verdiği, dükkanlar ile çevrede tahribat oluşturduğu bildirildi.

Marakeş'in Sidi Yusuf semtinde de göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kazablanka, Huribga, Beni Mellal, Tetvan, Sidi Slimane, Marakeş ve Tanca'da ise barışçıl gösteriler yapıldı. Göstericiler "eğitim ve sağlık hakkı" ile "yolsuzluğun sona ermesi" taleplerini yineledi.

İnezgane Ait Mellul vilayetinde ise Galia'da Kraliyet Jandarma Karakolu'na baskın girişiminde bulunulmuş, askerlerin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanlığı: Müdahaleler kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği gözetilerek yapıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halfi, önceki gün ülke genelinde emniyet birimlerinin kamu düzenini ve güvenliği sağlamak amacıyla bir dizi operasyon gerçekleştirdiğini, müdahalelerin "bireysel ve toplu hakların korunması" esas alınarak yürütüldüğünü açıkladı.

Halfi, bazı protestoların kesici aletler, molotofkokteyli ve taş kullanımıyla "ciddi tırmanışa" dönüştüğünü belirterek 263 güvenlik mensubu ile 23 sivilin yaralandığını, 142 güvenlik aracı ve 20 özel aracın yakıldığı ya da ağır hasar gördüğünü aktardı.

Bakanlık, Ait Amira, İnezgane Ait Mellul, Agadir–İdaoutanane, Tiznit ve Vecde'de çok sayıda resmi kurum, banka şubesi ve mağazada yağma ve tahribat eylemleri yaşandığını, Vecde'de bir sivil savunma ambulansının önünün kesilerek yaralı naklinin engellendiğini duyurdu.

Halfi, 409 kişinin savcılık talimatıyla gözaltına alındığını, kimlik tespiti yapılan bazı kişilerin ise serbest bırakıldığını söyledi.

Sözcü, gösterilerin dağıtılmasının "yasal ve mesleki çerçevede, kademeli ve orantılı" yürütüldüğünü, güç kullanımına yalnızca "barışçıl yöntemlerin tükendiği durumlarda ve en alt düzeyde" başvurulduğunu vurguladı.

İktidar partisinden "Gençleri anlıyoruz" açıklaması

İktidardaki Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI) Partisi, siyasi büro toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gençlerin kamusal ve dijital alanda dile getirdiği talepleri "anlayışla karşıladığını" belirtti.

Parti Genel Başkanı ve Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Sorunları çözmenin ve kalkınmayı gerçekleştirmenin tek yolu, diyalog ve tartışmaya dayalı bir yaklaşımdır." dedi.