Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarının hakkını korumaya devam edeceklerini söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında; "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bugün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumaya, mesleki yaşamlarını kolaylaştırmaya, tüm dünyada örnek çalışmalar gerçekleştirmeleri adına kendilerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle:

"GAZZE BAŞTA OLMAK ÜZERE MESLEĞİ BAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN BÜTÜN GAZETECİLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"Medya; kamuoyunu doğru, objektif, ön yargılardan arındırılmış tarafsız bilgilerle aydınlatan, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Hakikatin ışığında ve mesleki etik ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm gazeteciler, son derece muteber bir mesleğin mensupları olarak kabul edilmelidir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını geride bırakırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na vasıl olduğumuz bu dönemde medya mensuplarımız, ülkemizin birçok alanda gerçekleştirdiği atılımların yanı sıra uluslararası başarılarının duyurulmasında da önemli bir rol icra etmektedir.

İletişim imkanlarının her geçen gün geliştiği, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir ortamda bütün dünya doğru bilgiye en saf ve yalın haliyle ulaşma ihtiyacı hissetmektedir. Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi 'hakikat krizi'dir ve bu kapsamda ardı arkası kesilmeyen dezenformasyon kampanyaları büyük bir sınama haline gelmiştir. Böyle bir atmosferde gerçeğin yansıtılmasını kendine görev edinmiş, etik ve habercilik ilkelerine bağlı gazetecileri ve onların çalışma azimlerini en güçlü dayanaklarımızdan birisi olarak kabul ediyor; ülkemizde ve uluslararası alanda adil bir medya kültürünün sürdürülmesini daha müreffeh ve daha barışçıl bir dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyoruz.

Ne yazık ki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan hadiseler, insanlık için son derece kritik bir görevi ifa eden gazetecilerin basın özgürlüğü, haber alma hakları bir yana yaşam haklarından bile mahrum bırakıldığını gözler önüne sermektedir. Üzülerek ifade ediyorum ki İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 100'den fazla gazeteci hayatını kaybetmiş ve bir çok basın mensubu yaralanmıştır. Bu vesileyle Gazze başta olmak üzere mesleği başında hayatını kaybeden bütün gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum.

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI OLARAK BUGÜN OLDUĞU GİBİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE BASIN MENSUPLARININ HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bugün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumaya, mesleki yaşamlarını kolaylaştırmaya, tüm dünyada örnek çalışmalar gerçekleştirmeleri adına kendilerine destek olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan, mesleklerini hakikat düsturuyla yerine getirme gayretinde olan; doğruluktan, adaletten ve objektiflikten ödün vermeyen tüm gazetecilerin ve basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, her birine çalışmalarında başarılar diliyorum."