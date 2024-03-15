Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı şüpheli T.C'nin babasının ifadesini samimi bulmadıklarını söyledi

Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı Burak Erden, firari şüpheli T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, araç sürücüsü T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un bugün savcılıkta ifadesinin alınmasına ilişkin adliye önünde açıklamada bulundu.

Avukat Erden, şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç gün imza atma şeklinde adli tedbir kararı alındığını belirterek, Cihantimur'un ifadesinde Eylem Tok ile havalimanına gitmediğinden bahsettiğini söyledi.

Cihantimur'un şoförünün, havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini çok net bir şekilde ifadesinde anlattığını belirten Erden, söz konusu güzergahın ev ile iş yeri arasındaki güzergah olmadığını kaydetti.

Erden, şöyle konuştu:

"Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. İfadesinde oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil, 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz. Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Ama ondan sonraki süreç 'Biz iş yerimize çıktık.' diye anlaşmışlar. Niye evden eşyayı alıp iş yerine gidersin o saatte? Tutuklanan Ayşe Ceren adlı çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Biraz daha ileri gitse 'Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum.' diyecek. Belki oğlunu bile tanımadığını söyleyecek."

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delilleri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Öte yandan, savcılıkta bugün ifadesi alınan Bülent Cihantimur hakkında, "imza atma" yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verilmişti.