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Okul müdürüne ateş edip ağır yaralayan saldırgan yakalandı

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Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü, yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından silahla ateş edilerek ağır yaralandı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek yaralayan yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.
Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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