Evyap, depremzedelere temizlik istasyonları ve mobil berber hizmeti sunuyor

Evyap bünyesinde bulunan Duru ve Arko Men, depremlerden etkilenen bölgelerde hijyen ve kişisel bakım sorununa çözüm üretmek üzere 'Temizlik İstasyonları ve Mobil Berber TIR'ı' projelerini Hatay'da başlattı. Proje kapsamında çadır kentlerde temizlik istasyonları kuruldu ve Mobil Berber TIR'ı hizmete sunuldu.

KİŞİSEL temizlik ve bakım şirketi Evyap bünyesinde bulunan Duru ve Arko Men, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hijyen ve kişisel bakım sorununa çözüm üretmek üzere hazırladığı 'Temizlik İstasyonları ve Mobil Berber TIR'ı' projelerini Hatay'da başlattı.

Proje kapsamında Samandağ ilçesinde bulunan çadır kentlerde oluşturulan 5 ayrı noktada içerisinde duş ve tuvaletlerin bulunduğu temizlik istasyonları kuruldu. ARKO Men ile İstanbul Erkek Berberler Odası iş birliğiyle hazırlanan Mobil Berber TIR'ı da depremzedelerin hizmetine sunuldu. Evyap Kişisel Temizlik Kategori Lideri Bekir Arıcak, Samandağ Kültür Merkezi Çadır Kenti'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eyvap'ın kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaşırken her ihtiyaç duyulan ve yardım gereken noktalarda ellerinden geldiğince olmaya çalıştıklarını belirtti.

SICAKLIĞIN ARTTIĞI BU DÖNEMDE SUYA DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR

Suya ve sabuna erişimi olmayan bölgelerde temizlik istasyonları oluşturduklarını dile getiren Arıcak, şöyle devam etti:

"Evyap Kişisel Temizlik Grubu olarak çadır kentlerde 10 tane temizlik istasyonu oluşturarak yerleştirdik. Depremin ilk günlerinden itibaren Evyap olarak elimizden geldiğince acil noktalara odaklanmıştık. Projemiz suya erişimi olmayan noktalara musluklu bidonlar göndererek başladı. Sonra suya erişimi kalıcı hale getirebileceğimiz kendi konumuz olan kişisel temizliğe odaklanabileceğimiz bu projeyi önerdik. Şu anda ihtiyaç dahilinde valilikle belirlediğimiz 5 noktada 10 temizlik istasyonunun yerleşimini tamamladık. Sıcaklığın arttığı bu dönemde suya, temizliğe erişimi daha zor olan kişiler var burada. Akrabalarını, arkadaşlarını, dostlarını kaybetmiş insanlar burada yaşam mücadelesine devam ediyorlar. Şirket adına bir nebze yaşamlarını kolaylaştıracak bir adım atabildiysek ne mutlu bize."

Evyap Kişisel Bakım Pazarlama Direktörü Zeynep Kalkandelen Kırateli ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana bölgede çeşitli yardım çalışmaları yaptıklarını, depremin ilk dönemlerinde öncelikli olarak gıda yardımında bulunduklarını daha sonra kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardımlara başladıklarını söyledi.

3 BİN KİŞİNİN AYNI ANDA TRAŞ OLABİLECEĞİ BİR KAPASİTESİ VAR

ARKO Men'in İstanbul Erkek Berberler Odası'nın iş birliğiyle Mobil Berber TIR'ı projesini hayata geçirdiğini belirten Kırateli, şöyle konuştu:

"Seyyar bir TIR tasarladık. İçerisinde 3 kişinin aynı anda traş olabileceği bir kapasitesi var. Önümüzdeki bir ay boyunca deprem bölgelerinde olacağız. Samandağ'dan başladık daha sonra Antakya, Islahiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gideceğiz. Ay sonunda projemizi sonlandırmayı planlıyoruz. Bayrama yaklaşırken insanların bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz."

Vatandaşların projeye yoğun bir ilgi gösterdiğini kaydeden Kırateli, ilgiden de oldukça memnun olduklarını belirtti.

İstanbul Erkek Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ise Evyap'ın projesine ortak olarak destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Arko Men'in Mobil Berber TIR'ı Hatay Samandağ'dan hareket edip, Antakya, Gaziantep Islahiye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki çadır kentleri dolaşacak. (DHA)