Evlat Nöbeti Çalıştayı Sonuç Bildirgesi: Aileler kimlik üstü bir bağlama sahip

İSTANBUL'da dün düzenlenen 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi bugün Diyarbakır'da açıklandı. Sonuç bildirgesini açıklayan çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, 'Evlat Nöbeti Aileleri'nin kimlik üstü bir bağlama sahip olduğunu belirterek, "Evlat Nöbeti Aileleri planlanmış ve örgütlü bir hareket değil, doğal, kendi seyrinde devam eden ve spesifik olarak ortaya çıkarak, sonradan ulusallaşan bir harekettir. Evlat Nöbeti Aileleri kimlik üstü bir bağlama sahiptir. Hiçbir ailenin kendisini yalıtıcı bir kimlikle ifade etmediği, tam tersine bütünleştirici bir kimlik vurgusu yaptığı anlaşılmıştır" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır Binası önünde, bin 80 gündür sürdürdürdüğü eylem, akademik bir çalışmaya konu oldu. Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' dün İstanbul'da yapıldı. Çalıştayın sonuç bildirgesi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kurşunlu Camii Meydanı'nda düzenlenen programla açıklandı. Programa, çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat da katıldı.

"Yaklaşık 3 yıldır burada eylem yapıyoruz. İlk defa akademik olarak bu çocuklarımız ele alınıyor. Buradan çalıştay yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Feryadımızı dünyaya duyuracaklar. Bütün dünya feryadımızı duydu bir tek HDP feryadımızı duymadı. Bu mücadelemizi asla bırakmayacağız. Bu mücadele yalnız bizim mücadelemiz değildir. Artık bütün Türkiye'nin mücadelesidir. Biz buradan herkesten destek bekliyoruz. 3 Eylül'de de Türkiye burada nöbette olacaktır. Herkesi buraya davet ediyoruz. Hep beraber teröre ve terör destekçilerine artık dur diyelim. Sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz."