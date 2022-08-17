Everest Dağı'nın zirvesine kuzeydoğudan ulaşan ilk Arap kadın: Dolores Al Shelleh
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Everest Dağı'na kuzeydoğudan tırmanan ilk Arap kadın Dolores Al Shelleh, Ürdünlü bir maceracı ve influencer. 2015 yılında kurumsal bir şirkette çalışırken yeni maceralara ihtiyacı olduğunu fark ederek dağlara tırmanmaya karar verdi.
Everest Dağı'na kuzeydoğudan tırmanan ilk Arap kadın Dolores Al Shelleh, Ürdünlü bir maceracı ve influencer. 2015 yılında kurumsal bir şirkette çalışırken yeni maceralara ihtiyacı olduğunu fark ederek dağlara tırmanmaya karar verdi.
DailyMotion.com / Güncel