Haberler ›› Güncel ›› Everest Dağı'nın zirvesine kuzeydoğudan ulaşan ilk Arap kadın: Dolores Al Shelleh - Haberler

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