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Ev Hanımlarına Dolandırıcılık: 30 Zanlı Gözaltında

Ev Hanımlarına Dolandırıcılık: 30 Zanlı Gözaltında
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İzmir merkezli 11 ilde ev hanımlarını ek iş vaadiyle dolandıran 30 zanlı, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla yüksek kazanç vaat ederek dolandırıcılık yaptığı ve yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İzmir merkezli 11 ilde, ev hanımlarını ek iş vaadiyle dolandırdıkları gerekçesiyle 30 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ev hanımlarını ek iş vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Sosyal medya platformlarında "evde sabun paketleme işi", "çorap paketleme" gibi reklamlar paylaşan şüphelilerin, ilanlarda yer alan numaralardan iletişime geçen kişilerden "sigorta ücreti", "evde sabun paketleme işi için ön ödeme", "kaparo, vergi, sipariş ve kargo" ücreti adı altında para talep ettiği belirlendi.

Zanlıların, paylaştıkları banka hesap numaralarına para gönderilmesi sonrası kişilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçerek farklı bahanelerle para istemeye devam ettikleri, işlemlerin yasal olduğunu inandırmak adına Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının logolarını kullanarak, sahte şirket isimlerinin bulunduğu belge, vergi levhası ve resimleri vatandaşlara gönderdikleri saptandı.

100 milyon lira haksız kazanç

Soruşturma kapsamında İzmir'de 19 kişinin dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde daha fazla kişiyi dolandırdığı ve söz konusu yöntemlerle yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Polis ekiplerince, İzmir, Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 30 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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