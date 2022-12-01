Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı rekor seviyeye geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 6,5'e geriledi. Ülke bazında ise en düşük oran Almanya'da kaydedildi.Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, AB'nin ve para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nin Ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ekim'de yüzde 6,5'e düştü. Bu, Nisan 1998'den beri işsizlik verilerini toplayan Euro Bölgesi'nde kaydedilen en düşük oran oldu. Kaydedilen rekor seviye, pandeminin vurduğu Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomilerinin toparlanma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Eylül'de yüzde 6,6'ydı. Bu oran geçen yılın Ekim ayındaysa yüzde 7,3'tü.

Eurostat verileri, 27 üye ülkeden oluşan AB'de ise Eylül ayında yüzde 6,1 olan işsizlik oranının Ekim'de yüzde 6'ya indiğini ortaya koydu. AB'de geçen ay 12,95 milyon yetişkin, işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin 10,87 milyonu Euro Bölgesi ülkelerinde yaşıyor.

En düşük oran yüzde 3 ile Almanya'da

Euro Bölgesi'nde en düşük işsizlik oranı, yüzde 3 ile Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kaydedildi. Ekim 2021'de bu oran yüzde 3,3'tü. İşsizlik ölçümünde Avrupa makamlarından farklı bir metot izleyen Alman Federal İstihdam Dairesi, Almanya'da geçen ay işsizlik oranının yüzde 5,3 olduğunu duyurmuştu.

Eurostat verilerine göre, AB'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da işsizlik geçen ay yüzde 7,1, İtalya'da yüzde 7,8 olarak kayıtlara geçti.

Euro Bölgesi'nde yer almayan Çekya, yüzde 2,1 ile en düşük işsizlik oranına sahip AB ülkesi oldu. Euro Bölgesi'nde işsizliğin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 12,5 ile İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 11,6 ile Yunanistan izledi.

Genç işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde yüzde 15, AB'de ise yüzde 15,1 olarak belirlendi. En yüksek genç işsizlik oranı yüzde 32,3 ile İspanya'da ölçülürken bu ülkeyi yüzde 27,3 ile yine Yunanistan takip etti. Almanya'da bu oran yüzde 5,8 olarak kaydedildi.

Eurostat'ın dün yayımladığı veriler, Euro Bölgesi'nde Kasım'da yüzde 10'a gerileyen enflasyonun 17 ay sonra ilk kez düşüş gösterdiğini ortaya koymuştu.