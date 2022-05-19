Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Haberler

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Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

AA - Güncel
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.

Dereköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, Dutludere deresinin su debisi arttı. Dere üzerindeki köprü geçişinin de tıkanmasının ardından dere taştı.

Dere yatağının hemen yanındaki 3 evi su bastı, 40'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, AA muhabirine, kamu kurumlarının kısa sürede olay yerine gelerek iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladığını kaydetti.

AA / Güncel

Korkuteli, Antalya, su, Güncel, Haberler

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