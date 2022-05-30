Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinden Sayılı'ya Ziyaret - Haberler

Başkan Saygılı " Kırıkkale'mizin ihtiyacı olan projelerin altına birlikte imza atıyoruz " dedi.

Uzun yıllar Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığını yürüten merhum Süleyman Köstekli sonrası yapılan olağan seçimlerde oda başkanlığına seçilen Osman Cebeci ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Başkan Cebeci "Bugüne kadar Belediyemiz esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oldu, bundan sonra da yanında olacağına inanıyoruz. Camiamıza gösterdiğiniz ilginden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Cebeci nezaket ziyaretinde esnafların beklenti ve taleplerini de iletti.

"Güzel işlerin altına imza atacağız"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Göreve yeni gelen başkanımız Osman Cebeci ve yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah güzel işlerin altına imza atacağız. Başkanımız Osman Cebeci'nin ve yönetim kurulu üyelerin yeni görevlerinin hayırlı olsun. Allah'ım yolunuzu açık etsin, başarılı eylesin. " dedi. Başkan Saygılı son dönemde Kırıkkale'nin ihtiyacı olan projelerin altında birlikte imza attıklarını belirterek esnafın talep ve isteklerine öncelik verdiklerini belirtti.

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