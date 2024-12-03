Üye Girişi
Haberler
Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu! İşte verilen ceza

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Eskişehir Valisi Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Engelli Girişimcileri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İŞKUR destekleriyle işletme kuran engelli girişimcileri ziyaret ederek, işletme sahiplerine hediyeler verip günlerini kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) destekleriyle işletme kuran engelli girişimcileri ziyaret etti.

Program kapsamında 2 firmayı ziyaret eden Aksoy, işletme sahiplerine hediye vererek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Görüşmede işletme sahipleriyle sohbet eden Aksoy, yapılan girişimlerle alakalı bilgi aldı.

Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önemli olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işletmeci arkadaşlarımızı kutluyorum. Eskişehir genelinde baktığımızda, İŞKUR hibe desteğiyle iş kuran 17 engelli vatandaşımız var. Sadece 2024 yılında 6 işletmemiz bu desteklerden yararlandı. Amacımız, bunların sayısını artırmak ve toplumda daha fazla engelli işletmecilerin olmasını sağlamak. Bu anlamda arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kendilerinin bu anlamdaki faaliyetlerinin diğer engelli vatandaşlarımıza da örnek oluşturmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel
img

Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
img

Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
img

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.