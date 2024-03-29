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Eskişehir'de Yağmurla Gelen Çamur Araç Sahiplerini Üzdü

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Eskişehir'de yağmurla birlikte gelen çamur araç sahiplerini üzdü

Aracı toz içinde kalan araç sahibi Hasan Baş:

"Dün yıkamıştım arabamı, tertemiz yapmıştım. Maalesef yağmurla karışık toz yağmış"

"Yeniden yıkatmak zorunda kalacağım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sabaha karşı toz taşımıyla birlikte oluşan yağmur sonrasında araçlar üzerinde çamurların meydana gelmesi vatandaşları üzerken, oto yıkamacıları sevindirdi.

Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle sabaha karşı yağan yağmurla karışık çamur park halindeki araçlarının üzerini kapladı. Araçlarını yıkayıp evlerinin önüne par eden vatandaşlar durum karşısında şaşkınlık yaşandı. Araçlarını tekrar yıkayacağını söyleyen sürücüler durumdan mustarip olduklarını belirtti.

"Tertemiz yapmıştım, maalesef yağmurla karışık toz yağmış"

Aracını dün yıkadığını fakat sabah tozlu bulduğunu belirten Mehmet Taşdelen, "Dün arabamı yıkamıştım aslında. Sabah kalktığımda bu şekilde aracımı buldum, toz yağmış. Böyle görünce içime sinmedi, oruçluyuz malum bir yere de çok çıkmıyorum. Canım sıkıldı arabayı yıkayayım dedim. Sultandere Mahallesi'nde bir evim daha var onun bahçesinde yıkarım arabamı" dedi.

Aracı toz içinde kalan bir başka sürücü Hasan Baş ise şöyle konuştu;

"Yağmurlu ve çamurlu halde sabah sabah gördük aracımızı. Toz içeresinde kalmış aracım. Aslında önceki gün yıkamıştım arabamı, tertemiz yapmıştım. Maalesef yağmurla karışık toz yağmış. Biraz kalın bir toz tabakası var kaporta üzerinde. Yeni yıkatmıştım, yıkamalarda pahalı malum, yeniden yıkatmak zorunda kalacağım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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