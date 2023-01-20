Eskişehir'de otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı: 4 yaralı Güncel Haberler ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı. ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü Bayram Çetin, Orman Bölge Müdürlüğü güvenlik personelince yakalandı. Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Çetin'in kullandığı 26 ACU 301 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Yusuf Kuştekin (18), Aynur Taşçıoğlu (45), Muhittin Akbaş (64) ve İsmail Aldoğan'a (32) çarptı. Kazada yaralananlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla götürüldü. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan sürücü Çetin ise kazanın olduğu bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü güvenlik personelince yakalanıp, polise teslim edildi. Otomobilde ayrıca tabanca bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Atatürk Caddesi Bayram Çetin Güncel Haberler

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