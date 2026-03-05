Haberler

Eskişehir'de mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Baksan Sanayi Sitesi 6. Küme Evleri'nde bulunan bir mobilya atölyesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
