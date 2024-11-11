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Eskişehir'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği: 15 Bin Fidan Dikildi

Eskişehir'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği: 15 Bin Fidan Dikildi
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Eskişehir'de, 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' temasıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü'nde 15 bin fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Vali Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri katıldı.

ESKİŞEHİR'de, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' temasıyla 15 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde, 2019'dan bu yana her yıl 11 Kasım'da kutlanan 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Eskişehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Bu sene 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' temasıyla kutlanan günde, Eskişehir'de 13 farklı noktada toplam 15 bin fidan dikildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde üzerindeki alanda 2 bin fidan toprakla buluşturulurken, Türkiye genelinde, 81 ille eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle, öğrenciler katıldı.

'TÜRKİYE ORMAN VARLIĞINI ARTTIRAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİSİ'

Törende konuşan Vali Aksoy, "Türkiye, orman varlığını arttıran nadir ülkelerden birisi. Bu anlayış içerisinde, özellikle son yıllarda yoğun çalışmalar ortaya konuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 11.11'de Türkiye genelinde büyük bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, tüm Türkiye'de olduğu gibi, Eskişehir'de de bugün Organize Sanayi Bölgemizde, bu ağaçlandırma çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Sadece burada değil, şehrin bütün ilçelerinde farklı programlarda bu ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğimizi garanti altına almak, devraldığımız çevre ve doğal güzellikleri bizden sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde bırakabilmek için, bu hassasiyeti büyük bir titizlikle ortaya koymamız gerekiyor. Yeşili koruyacağız, geleceğe nefes aldıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bugün de onlardan birini, burada gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğe Eskişehir'in her kesiminden katılımı görüyorum, bu da beni mutlu ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından kendi adına özel olarak hazırlanmış fidanı diken Vali Aksoy, ağaçlandırma çalışması yapılan alanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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