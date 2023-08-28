Eskişehir'de Kimliği Belirsiz Şahıs Tarafından Tüfekle Vurulan Köpek Yaralandı

Eskişehir'de kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tüfekle bacağından vurulduğu iddia edilen köpek yaralandı. Olayın ardından köpek barınağa götürüldü ve ekipler çalışma başlattı.

Eskişehir'de kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tüfekle bacağından vurulduğu iddia edilen köpek yaralandı.

Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesi Avni Anıl Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre kimliği belirsiz bir şahıs sokak köpeğine tüfekle ateş etti. Bacağından yaralanan köpek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından barınağa götürüldü.

Sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralanmasıyla ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR