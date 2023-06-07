Eskişehir'de kadına saldıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Fatih Durmaz'ın (42), eski sevgilisi spor eğitmeni Gamze C.'yi (34) 12 yerinden bıçaklayıp, yaraladığı saldırı anına ilişkin görüntüler çıktı. Görüntülerde; Durmaz'ın, arkadaşı ile sokakta bekleyen Gamze C.'nin arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı görüldü. Gamze C.'nin avukatı Kübra Bozer, saldırının tasarlanarak yapıldığını belirterek, "Bunu canavarca işlediğini düşünüyoruz. Çünkü 1 kere, 2 kere değil; 15-16 kere bıçağı sallıyor" dedi.

Fatih Durmaz, 2 Haziran 2022'de Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde iddiaya göre takip ettiği eski sevgilisi, spor eğitmeni Gamze C.'yi 12 bıçak darbesi ile yaraladı. Durmaz kaçarken, Gamze C. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gamze C.'nin el ve parmaklarını kullanamadığı belirtildi. Gözaltına alınıp, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklanan Durmaz'ın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Gamze C.'nin de Durmaz hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Fatih Durmaz'ın tutuklandıktan sonra gazetecilere Gamze C.'nin kendisine 2 milyon 200 bin lira borcu olduğuna dair sözlerini de hatırlatan Bozer, "Bu yanlış anlaşılmayı bizzat müvekkilim adına düzeltmek istiyorum. Çünkü duyunca kesinlikle çok üzülecek. Bu sanığın, müvekkilime 15-16 bin liraya yakın borcu var. İcra takibiyle de sabit. Fakat kendisi savcılık beyanında müvekkilimin ona 150 bin lira borcu olduğunu iddia ediyor. İki hafta geçiyor. Olaydan sonra da 2 milyon 200 bin lira borcu olduğunu söylüyor. Bu sanığın yine eski eşleri ile olan husumeti, fiziksel ve psikolojik şiddet neticesindedir. Eski eşleri, kendisine karşı boşanma davası açmış. Müvekkilim şu an adliyedeki kayıtlarla sabit olan 3'üncü mağdur kadın. Umuyorum son olur; bir daha içeriden çıkamaz ve bir kadının daha canına zarar veremez. Sosyal medya hesabından müvekkilime, 'Babanızın selamı var. Sizi yanına bekliyor. Kendiniz için dua edin. Günahlarınızdan arının' şeklinde mesaj atıyor. Müvekkilimin babası rahmetli. Burada babasının yanına göndereceğini, kendisini hazırlaması gerektiğini açık açık söylüyor. Bunu bir gün öncesinde tasarlamış, planlamış" dedi.