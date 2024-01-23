Eskişehir'de Kadın Evde Ölü Bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

Zafer Mahallesi Özen Sokağı'nda yaşayan Safinaz Ayten'in (72) eşi ve oğlu, dün akşam evlerine geldiklerinde onun salonda hareketsiz yattığını gördü.

Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.