Terör örgütü üyesi firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı - Haberler

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Terör örgütü üyesi firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Terör örgütü üyesi firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine konuldu.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince hakkında PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilen A.S'nin Dümrek Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, A.S'yi kısa sürede yakaladı.

Mihalıççık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Mihalıççık Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

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