Eskişehir'de Ekmeği Ucuza Satan Fırıncıya Belediye Cezası

Eskişehir'de 7 lira olan ekmeği 5 liraya satması ve zabıta ekipleri ile yaşadığı tartışmalar, yazılan cezalar ile gündeme gelen fırın işletmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama ve suçlamalarına cevap verdi.

Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir fırın hem geri dönüşüme teşvik hem de vatandaşı ucuz ekmekle buluşturmak amacıyla düzenlediği ilginç kampanyayla basına yansımıştı. İşletmesinin önünde bulunan yolun dar olması sebebiyle mal indirip bindirmek amacıyla kaldırıma araç park etmesi sonucunda kendisine ceza yazılan fırıncı, zabıta ekipleriyle yaşadığı problem sonrasında gündem olmuştu. Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 'Ekmeği ucuza satan fırıncı ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri arasında ceza polemiği' başlığıyla basına servis edilen habere ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklamasına fırıncıdan cevap geldi.

Fırın işletmesinin 'Zorunlu Açıklama' başlıklı paylaşımı

Bahsi geçen fırın işletmesinin kendi sosyal medya hesabından 'Zorunlu Açıklama' başlığıyla paylaştığı kamuoyu açıklaması şu şekilde:

"27 yıldır aynı adreste faaliyet göstermekte olan işletmemiz, Büyükşehir Belediyesi'nin İki Eylül Caddesi üzerinde yıllar sonra yaptığı düzenlemeler sonucu mağdur olmuştur. İki Eylül Caddesi üzerinde yapılan değişiklikler, bölgede bulunan esnaf, vatandaş gibi paydaşların önceden kazandığı haklarını göz ardı ederek yapılarak, mağdur edilmiştir. Dolayısıyla daha önceleri servis araçlarının rahatlıkla durabildiği işletmemizin önü, yolu veya kaldırımı işgal etmeden duramaz konuma gelmiştir. Tüm bunlara rağmen bölge esnafı ve firmamız belediyeye yaşadığımız bu mağduriyeti yazılı ve sözlü olmak üzere sayısız defa ileterek, belediyeden bize bir çözüm göstermesini talep etmiştir. Büyükşehir Belediyesi bu yazılı ve sözlü taleplere bir dönüş yapmamasına karşı olayın basında ses getirmesi üzerine bütün mecralardan açıklama yapmasını hayretle takip etmekteyiz."

"Açıklama yapmak hem firmamız hem de firmamızda çalışan personelimizi zan altında bırakmamak üzere zaruri olmuştur"

Belediye tarafından yapılan kamuoyu açıklamasındaki gramaj cezasıyla ilgili ifadelere de cevap veren işletme, "Belediyenin açıklamasında bulunan ve şu anki konu ile bir bağlantısı olmayan, adeta polemiğe girmek istercesine 27 Mart 2023 tarihinde yazılan 'gramaj' cezası ile ilgili açıklama yapmak hem firmamız hem de firmamızda çalışan personelimizi zan altında bırakmamak üzere zaruri olmuştur. 27 Mart 2023 tarihinde halkımıza piyasa fiyatının çok altında ramazan pidesiyle buluştururken, Zabıta ekipleri gramaj kontrolüne gelmiş, normal kontrollerden farklı olarak, (bu hafta yapılan denetim de dahil olmak üzere) pideler ortalama alma usulü tartmayıp tek tek tartışmıştır. Sayısız pide tartımının ardından 8 (sekiz) adet pidede gramaj eksiği tespit edilmiştir. Firmamız, kurulduğu günden bu yana halkımızı olabildiğince ucuz ve kaliteli unlu mamullerle buluşturmayı görev edinmiştir" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR