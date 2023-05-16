Eski İngiltere Başbakanı Truss, Tayvan'ı ziyaret ediyor

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret ediyor.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret ediyor.

5 günlük ziyaret için bugün Ada'ya gelecek Truss, Margaret Thatcher'ın 1990'lardaki ziyaretlerinden bu yana Ada'ya giden ilk eski İngiltere Başbakanı olacak.

Truss'ın ziyaretinde, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve diğer yetkililerle görüşmesi, iş çevreleriyle buluşması bekleniyor.

Eski İngiltere Başbakanı'nın, yarın, Tayvan hükümetinin finanse ettiği Prospect Vakfında konuşma yapması bekleniyor.

Ziyaretin, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi muhtemel.

Truss, dün, Danimarka'daki Kopenhag Demokrasi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Çin'i "özgür dünyanın karşısındaki en büyük tehdit" olarak niteleyerek "Batı'nın Tayvan'ın kendisini savunacak güce sahip olmasını sağlaması gerektiğini" savundu.

Tayvan'ın otoriterlik ile demokrasi arasındaki mücadelede hayati bir cephe hattı" olduğunu ifade eden Truss, tehdit ve baskılarına karşı Batılı liderlerin, Çin'in saldırısı halinde "çok şiddetli ve ciddi tepki verileceği" konusunda Pekin'i uyarması gerektiğini ileri sürdü.

"Instagram diplomasisi"

Truss, 6 Eylül 2022-25 Ekim 2022 döneminde 49 gün başbakanlık yaparak İngiltere tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.

Başbakanlığı öncesinde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetinde bakanlık yapan Truss, Çin'e karşı sert tutumuyla biliniyor.

İngiliz basınındaki haber ve yorumlarda, Truss'ın ziyaretinin, Rishi Sunak hükümeti için "diplomatik baş ağrısına" yol açabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

Daily Mirror'ın haberine göre ise adı açıklanmayan bir Muhafazakar Parti milletvekili, Truss'ın ziyaretini, "Instagram diplomasisi" diyerek eleştirdi.

Truss, eleştirilere verdiği yanıtta, "Çin'in Tayvan'ın hiçbir Batılı demokratik ülke ile temasta bulunmasını istemediğine" işaret etti.

Bu baskıya boyun eğmenin Çin'in Tayvan'ı ele geçirme, oradaki özgürlüğü ve demokrasiyi yok etme amacına ulaşmasını kolaylaştıracağına inandığını dile getiren Truss, "Tayvan'a, Tayvan'ın demokratik yolla seçilmiş hükümeti beni davet ettiği için gidiyorum. Kendi vatandaşları ve gelecekleri için neyin en iyi olduğunu en iyi onlar bilir." ifadelerini kullandı.

Truss, başbakanken Tayvan'ı ziyaret etmek istediğini ancak İngiltere hükümetinin "tek Çin" politikası nedeniyle Taipei ile ilişki kurmama politikasından ötürü vazgeçmek zorunda kaldığını belirtti.

Lizz Truss'tan önce en son eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, 1992 ve 1996'da görevde değilken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.