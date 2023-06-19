Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim gezisi sırasında genç darp edildi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Üsküdar'da yaptığı seçim gezisi sırasında kalp işareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak darp edilen 23 yaşındaki genç, suç duyurusunda bulundu. Süleyman Soylu ile korumalarının 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'işkence' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 26 Mayıs'ta Üsküdar'da yaptığı seçim gezisi sırasında kalp işareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak darp edilen 23 yaşındaki genç, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Süleyman Soylu ile Soylu'nun korumalarının "hakaret", "kasten yaralama" ve "işkence" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Avukat Onur Cingil, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle 26 Mayıs'ta Üsküdar'da miting yaptığı sırada "kalp işareti" yapan müvekkili üniversite öğrencisi İsmail İshak Arslan'ın, bakanın korumaları tarafından bir araca bindirilerek, yaklaşık 5 dakika boyunca dayak ve kötü muameleye bırakılmasıyla ilgili İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

"MÜVEKKİLİN KAFASINA DEFALARCA KEZ YUMRUK ATILMIŞ VE KÜFÜRLER EDİLMİŞTİR"

Dilekçede, Soylu'nun mitingde sarf ettiği sözlerden rahatsız olan gencin, kalp işareti yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken bakanın korumaları tarafından zorla bir araca bindirilerek yaklaşık 2 kilometre boyunca araçtaki diğer güvenlik güçleriyle birlikte darbedildiği ve ağır hakarete uğradığı anlatıldı. Dilekçede buna ilişkin, "Müvekkilin kafası, aracın üst kısmına vurulmuş, vücudunun farklı bölgelerine iz bırakacak şekilde şiddet uygulanmış, kafasına defalarca kez yumruk atılmış ve müvekkile küfürler edilmiştir. Bu ülkede, bir fikri özgürce beyan etmenin karşılığı hakaret ve darp olmamalıdır. Sevgi ve saygının egemen olduğu bir toplumun inşa edilmesi ancak sorumluların cezalandırılmasıyla mümkün olacaktır" denildi.

Atılan dayağın ardından, hiçbir suç kaydığı olmadığı ve sicilinin temiz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan İsmail İshak Arslan'ın, olayın ardından gittiği hastaneden rapor aldığına da yer verildi.

BAKAN SOYLU VE KORUMALARININ KAMU ADINA CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Cingil, duyuruda Bakan Soylu ve korumalarının "hakaret", "kasten adam yaralama", "işkence" suçlarından kamu adına cezalandırılmalarını talep etti.