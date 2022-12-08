Eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi

ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38), hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanık için 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.