Eski Çin Tarım Bakanı Tang Rıncien İdam Cezasına Çarptırıldı

Çin'de eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada 268 milyon yuan rüşvet alarak konumunu kötüye kullanmaktan idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tang'ın cezasının 2 yıl ertelemeli olduğuna karar verdi.

Cilin eyaletinin Çangçun şehrinde görülen davada mahkeme, Tang'ın, 2007 ile 2024 yılları arasında, Gansu Eyaleti Valiliği ve Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı dahil yürüttüğü görevlerde, 268 milyon yuan (37,57 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Tang'ın, konumunu kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara işletme hakları, proje ihaleleri ve iş ayarlamalarıyla haksız kazanç sağladığını belirten mahkeme, eski Bakan'a "rüşvet" suçundan 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin kanunlarına göre sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2024'te Tang hakkında, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

2020-2024 yıllarında Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı yapan 63 yaşındaki Tang, Aralık 2024'te görevinden alınmış ve partinden ihraç edilmişti.

Eski Bakan hakkında nisanda rüşvet suçlamasıyla dava açılmış, davanın ilk duruşması temmuzda görülmüştü.

