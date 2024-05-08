Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Belediyenin bütçesi 47 milyar lira, borç ise 20 milyar lira

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin şirketler dahil bütçesinin 47 milyar 9 milyon lira olduğunu, 20 milyar 224 milyon lira borcunun bulunduğunu söyledi.

Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart akşamından itibaren yaşanan gelişmeleri büyük bir şaşkınlıkla izlediğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan dolayı eleştiren Aktaş, "Yaptığı atamalarla ülke gündemine oturan Bozbey, şimdi algı oyunları yaparak gündemi değiştirmeye çalışıyor." dedi.

Bozbey'in basın toplantısında verdiği rakamların ve bilgilerin hatalı ve kasıtlı olduğunu savunan Aktaş, şöyle devam etti:

"Rakamların gerçeklerini kamuoyuyla paylaşıyorum. 2024 tahmini bütçeyle alakalı Bursa Büyükşehir Belediyesinin 20 milyar, BUSKİ'nin 11 milyar 700 milyon, BURULAŞ'ın 8 milyar, Tarım Peyzaj AŞ'nin 2 milyar, BURFAŞ'ın 700 milyon, BESAŞ'ın 700 milyon, Kültür AŞ'nin 100 milyon, BURKENT'in 1 milyar, BİNTED'in 3 milyar 200 milyon ve Jeotermal AŞ'nin 500 milyon lira civarı olmak üzere, toplam 47 milyar 900 milyon liralık bir bütçesinin öngörüldüğünü ifade etmek istiyorum."

BESAŞ'ın genel müdürünün görevine son verildiğini hatırlatan Aktaş, "Kendisi 46 milyon lirayla kasayı devretti. Bırakın borçlu olmasını, kasasında 46 milyon parası olan bir kurum var. Yani bu borçları nasıl buluyorlar, ben gerçekten hayret ediyorum." ifadesini kullandı.

Aktaş, iştiraklerin borçları olduğu gibi belediyeden alacaklarının da bulunduğunu dile getirerek, Bozbey'in borçları ikiye katlayarak lanse ettiğini öne sürdü.

Tarım AŞ'nin mali durumuna değinen Aktaş, "Tarım AŞ ile alakalı 418 milyon borçtan bahsetmiş. Tarım AŞ'nin bu arada 447 milyon Büyükşehir Belediyesinden alacağı var. Büyükşehir'de bu borç gözüküyor ama aynı zamanda da alacak gözüküyor." diye konuştu.

Alinur Aktaş, alacak ve borçlar toplandığında 8 iştirakin net borcunun 1 milyar 590 milyon 948 bin 51 lira olduğunu, BURULAŞ hariç diğer şirketlerin işleyişinde sıkıntı yaşanmadığını hatta birçoğunun kasasında para bulunduğunu belirtti.

Personel maaşları ve 200 milyon lira civarında parayı kasada bırakarak görevi teslim ettiği bilgisini veren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam borcumuzun 9 milyar 886 milyon, yine Büyükşehir'de 8 milyar 768 milyon 227 bin 123 lira olduğunu, devraldığımda bütçenin 1,37 katı olan borcun, bugün bütçenin 0,44 katı olduğunu ifade etmek istiyorum. 45 bin lira geliri olan bir kişinin 20 bin lira borcu var diye düşünün. Yalnız bu borç, 15 aya yayılmış. Büyükşehir'in borçları 2034'e kadar, BUSKİ'nin borçları 2048'e kadar. Bu borçları 15 ay vadeye böldüğünüzde aylık bazda 1500 liralık borç düşer. Türkiye'de böyle bir büyükşehir bütçesi bulmanız mümkün değil. '7 milyarlık borç 20 milyara, 25 milyara kat kat çıkıyor' algısı, çok etik dışı bir algı. Şirketlerle beraber toplam baktığınızda, 47 milyar 9 milyon lira bütçesi olan bir belediyenin yine şirketlerle beraber 20 milyar 224 milyon lira borcu var. Gerçek borç budur. Baktığınızda tüm bütçelerin sadece yüzde 41-42'lik bir kısmına tekabül eder."

"Kamuoyu olarak bunları merak ediyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Bursa'nın adının güzel projeler, yatırımlar yerine "kayırmacılık, liyakatsizlik, aile belediyeciliği" ile anıldığını belirtti.

Bozbey'i uygulamalarından dolayı eleştiren Gürkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birkaç haftadır süren eş, dost, akraba atamaları, Sayın Bozbey'in öz yeğenini BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamasıyla tüm Türkiye'nin gündemine düşmüş oldu. En başta bu atamayı savunmaya kalksa da 'Bu gençler hiç mi çalışmayacak?' diyerek pişkinliğini herkese gösterse de daha sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Geri adım atarken bile doğru ifadeler kullanılmaması, kendi yandaş medyasında bile ulusalda isyan haline geldi. Bu atama için 'Sadece düşünme aşamasındaydı, neticelenmemişti' diye gerçek olmayan bir beyan kullanıldı. Kamuoyundan bir özrü bile çok görüp açıkça maalesef bu ifadeyi kullanmaktan imtina ediyorum ama yalan söylemiş oldu. 'Sadece düşünmüştük' dediği atamanın 4 Mayıs Cumartesi günü toplanan BURKENT Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz."

Diğer atamalara değinen Gürkan, "Daire başkanı olarak atadığınız eşinizin kardeşi, baldızınız Sayın Sezen Uğurlu'nun atamasından ne zaman vazgeçebileceksiniz? Daire Başkanı olarak atadığınız CHP Bursa Milletvekili Sayın Kayhan Pala'nın eşi Sayın Şafak Pala'nın atanmasından ne zaman vazgeçeceksiniz? Yeni Daire Başkanı olarak atadığınız Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı yaptığınız Sayın Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Sayın Pınar Işıkyıldız'ın Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atamasından ne zaman vazgeçeceksiniz? Biz, kamuoyu olarak bunları merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Bozbey'in Bursa Büyükşehir Belediyesini aile şirketiyle yönetmeye kalktığı her adımda karşısında olacaklarını dile getirerek, kendisinin, eşinin başkanı olduğu NİLVAK'ın ve yönetim kurulu üyelerinin mal varlığını kamuoyuyla paylaşma çağrısı yaptı.